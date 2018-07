27. Juli 2018, 22:43 Uhr Grasbrunn Tanz beim Sommerfest

Wenn Alois Rosenberger aufspielt, wird das Tanzbein geschwungen. Zumindest beim Sommerfest des Seniorentreffs Grasbrunn am Mittwoch, 1. August, von 14 Uhr an im Bürgerhaus Neukeferloh an der Leonhard-Stadler-Straße 12. Die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Brotzeit übernimmt der Dorfladen Harthausen.