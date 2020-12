Ein Brand in einem Gewerbebetrieb im Grasbrunner Ortsteil Harthausen hat am Freitag stundenlang den Verkehr zwischen München und Glonn beeinträchtigt. In einer Anlage in der Nähe des Weilers Forstwirt, die Heizpellets aus Holz herstellt, war nach Angaben der Feuerwehr am Morgen eine 20 mal 30 Meter große Halle in Brand geraten. Die Auswirkungen waren so stark, dass die Staatsstraße 2079 zwischen Grasbrunn und Oberpframmern für Stunden gesperrt werden musste. Um die Versorgung der Feuerwehr mit Löschwasser sicherzustellen, musste ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die mit schwerem Atemschutzgerät eingesetzten Trupps schwierig, weil Rauch und Hitze nicht abziehen konnten und die Sicht daher schlecht war.