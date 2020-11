Mit einem sportlichen Adventskalender wollen die Verantwortlichen des TSV Grasbrunn den coronabedingten Einschränkungen etwas entgegensetzen. Vom 1. Dezember an werden auf der Homepage des TSV (www.tsv-grasbrunn.de/tsv-adventskalender) bis Weihnachten jeden Tag sportliche Angebote, Herausforderungen und Aktionen veröffentlicht, die von den Trainern des TSV zusammengestellt werden. Jeder kann diese nachturnen und daran teilnehmen, es gibt auch kleine Preise zu gewinnen. Erledigte Aufgaben können dann unter dem Hashtag #grasbrunnbewegtsich via Facebook oder Instagram gepostet oder per E-Mail an den TSV eingesandt werden. Auch kleine Unternehmen aus der Gemeinde werden die Aktion unterstützen und den Online- Adventskalender fördern.