Es sind spektakuläre Moves, die von den Fahrern auf ihren Bikes hingelegt werden. Am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, veranstaltet der 1. Münchner Trial-Club auf dem Sportareal beim Kieswerk Fackler einen sogenannten Clubsport-Trial mit dem Prädikat "Oberbayerische Meisterschaft". Die Motorsportler werden am Samstag von 11 bis 16 Uhr mit ihren Motorrädern akrobatische Einlagen hinlegen, am Sonntag sind sie von 9.30 bis 14.30 Uhr auf dem Trial unterwegs. Kleiner Tipp vom Veranstalter: Frühzeitig auf die Anlage kommen, denn gegen Ende sind nur noch wenige Fahrer unterwegs. Es gibt Essen und Getränke. Mehr Informationen bietet die Homepage des Trial-Clubs (www.mtc-trial.de).