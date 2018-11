2. November 2018, 21:43 Uhr Grasbrunn Spannende Bücher

Wenn draußen der Nebel wabert, ist wieder die Zeit gekommen, zu einem guten Buch zu greifen. Ulrike Wolz wird es im Kulturcafé der Gemeindebücherei Grasbrunn übernehmen, einige neue Lieblingsbücher vorzustellen. Diese führen in einen verwunschenen Spielzeugladen, zeigen ein vermeintliches amerikanisches Familienidyll und einen morbiden indischen Palast. Weitere spannende Reiseziele sind Lanzarote, Frankreich und Amsterdam, die alle beim Vorlesen bequem an einem Abend zu erreichen sind. Wolz liest aus den unterschiedlichen Werken am Donnerstag 8. November, von 19.30 Uhr an im Bürgerhaus, Leonhard-Stadler-Straße 12, vor. Der Eintritt kostet acht Euro, Getränke sind inbegriffen.