29. Oktober 2018, 22:06 Uhr Grasbrunn Sauberer Sportplatz

Das Sportgelände soll wieder sauber werden. Am Sonntag, 10. November, lädt der TSV Grasbrunn-Neukeferloh von 9 Uhr an zum Ramadama in den Sportpark Grasbrunn, Am Sportpark 1, ein; dann wird die Anlage gemeinsam von Laub, Abfall und Unkraut befreit. Helfer werden gebeten, ihr Werkzeug mitzunehmen. Der Verein unterstützt mit einer Brotzeit und Getränken.