In der Vortragsreihe "Religionsunterricht für Erwachsene" widmet sich die Petrigemeinde Baldham-Vaterstetten-Grasbrunn der Zeit der Romantik. Am Freitag, 30. Oktober, von 19 Uhr an spricht Anja Dollinger im Gemeindesaal in Baldham über Caspar David Friedrich. Eine Anmeldung im Pfarramt ist erforderlich per E-Mail an die Adresse pfarramt.baldham@petrigemeinde.de.