Das Ramadama im Frühjahr ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Deshalb ruft die Gemeinde Grasbrunn Familien auf, bei Spaziergängen Müll einzusammeln - damit so am Ende wieder gemeinsam eine "Waldräumung" zum Wohl der Umwelt stattfinden kann. Denn mehr denn je hat sich dem Rathaus zufolge in den vergangenen Monaten entlang der Waldränder, aber auch mitten im Wald Abfall angehäuft. Deshalb sind die Bürger eingeladen, innerhalb des eigenen Hausstandes bis einschließlich Samstag, 17. April, mitzuhelfen. Alle können bis einschließlich Freitag, 16. April, im Rathaus, Zimmer 20, kostenlos Müllsäcke abholen und Teleskopzangen ausleihen. Der Unrat kann auf dem Wertstoffhof in Neukeferloh entsorgt oder an öffentlichen Mülleimern abgestellt werden. Das Rathaus bittet, unter 089/460 38 38 den Standort mitzuteilen. Wer ein Foto an klimaschutz@grasbrunn.de sendet, wird in einer Collage in den Grasbrunner Nachrichten veröffentlicht.