28. August 2018, 21:52 Uhr Grasbrunn Patroziniumsfest

Die Kirche St. Aegidius in Keferloh feiert am Sonntag, 2. September, ihr Patrozinium des Heiligen aus Frankreich. Der Legende nach soll sich Aegidius von der Milch einer Hirschkuh in seiner Einsiedlerhöhle ernährt haben. Er gilt als Vieh- und Hirtenpatron, Hilfe für seelisch Bedrängte, Zuflucht der Sünder und als Patron der stillenden Mütter. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird von Prälat Domkapitular Josef Obermaier geleitet. Musikalisch begleitet der "Grasbrunner Dreigesang" zusammen mit der Kapelle "Mia sans" unter der Leitung von Richard Stenz den Gottesdienst.