2. September 2018, 11:59 Uhr Grasbrunn Mehrere Haushalte ohne Trinkwasser

Ein erneuter Rohrbruch im Grasbrunner Ortsteil Neukeferloh betrifft mehr als 30 Anwesen. Sicherheitshalber muss auch die Straße "Am Herrnholz" gesperrt werden.

Mehr als 30 Haushalte in Neukeferloh sind seit Samstagnachmittag ohne Wasser. Grund ist ein Wasserrohrbruch in dem Grasbrunner Ortsteil. Betroffen ist die Straße Am Herrnholz. Ähnlich wie in der Nacht zum Dienstag in der Leonhard-Stadler-Straße kam es zu einem Wasseraustritt aus der unterirdischen Hauptwasserleitung, welcher nach Angaben der Polizei vermutlich auf einen schadhaften Defekt des Rohres zurückzuführen ist. Und wie schon am Dienstag wurde der Schaden erst festgestellt, nachdem größere Mengen Wasser austraten.

Wie die Polizei weiter mitteilt, stand die Straße Am Herrnholz bei Eintreffen der Rettungskräfte gegen 16.30 Uhr auf einer geschätzten Länge von knapp 200 Metern etwa knöcheltief unter Wasser. Die Wasserleitung wurde daraufhin durch die Freiwillige Feuerwehr und einen Mitarbeiter der Gemeinde Grasbrunn abgestellt. In der Folge sind mehr als 30 Anwesen für den Rest des Wochenendes von der Wasserversorgung abgeschnitten. Eine Instandsetzung des Schadens kann erst an diesem Montag in Angriff genommen werden.

Übergangsweise wurden durch die Feuerwehr an zwei Hydranten Notwasserstellen für die Anwohner eingerichtet. Weil anzunehmen ist, dass Teile der Straße unterspült wurden, und sich in einem Teilbereich das Straßenbankett abgesenkt hat, wurde die Straße teilweise gesperrt.