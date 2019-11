Mehrweg statt Einweg: Als erste Gaststätte im Landkreis München bietet auf Initiative des Umweltamts im Rathaus das "Wirtshaus am Sportpark" in Grasbrunn ein Pfandsystem für Mehrweggeschirr der Firma Recircle an. Zehn Euro Pfand müssen Kunden hinterlegen, wenn sie ein Essen zum Mitnehmen holen, dafür können sie die Teller sogar ungespült zurückbringen. Die tiefen Teller sind lila, aus hartem Plastik, und sie sollen die Gemeinde ein Stück ökologischer machen. Restaurantchef Ante Tabak ist laut Mitteilung aus dem Rathaus mit dem Start zufrieden. "Nun gilt es, so schnell wie möglich und so viele Restaurants wie möglich zum Mitmachen zu animieren", sagt Bürgermeister Klaus Korneder.