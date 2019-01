24. Januar 2019, 22:07 Uhr Grasbrunn Kunst auf der Warteliste

Das Kulturcafé bietet ein abwechslungsreiches Programm

Von Anna-Maria Salmen, Grasbrunn

Als vor fünf Jahren im Neukeferloher Bürgerhaus das Kulturcafé eröffnet wurde, herrschte noch Ungewissheit: "Anfangs haben wir uns gedacht: Hoffentlich läuft so etwas", erinnert sich Karin Bales-Pfrang. Gemeinsam mit 14 weiteren ehrenamtlichen Frauen organisiert sie den Treffpunkt neben der Bücherei, viele sind seit der Anfangszeit Teil der Projektgruppe. Heute jedoch ist das Kulturcafé als Ort der Begegnung in Grasbrunn etabliert. "Wir können uns nicht beklagen, es kommen immer Leute", so Bales-Pfrang.

Beliebt sind vor allem die Ausstellungen in den Räumlichkeiten des Kulturcafés, die viel Planung erfordern. "Wir treffen uns vorab mit jedem Künstler und besprechen uns mit ihm", sagt Bales-Pfrang. Probleme, geeignete Aussteller zu finden, gebe es nicht. "Es sind momentan sechs bis sieben Künstler auf der Warteliste, der Raum ist aber bereits bis zum Sommer ausgebucht." Ein fester Bestandteil des Programms im Kulturcafé sind auch regelmäßige Veranstaltungen. So wird etwa einmal im Monat ein Spieletreff angeboten, auch Religionsabende und Stricktreffs gibt es. Besonders gut läuft laut Aussage der Organisatorin das Schafkopfen, bei dem auch Anfänger das Kartenspiel erlernen können. Zudem besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten für kulturelle oder soziale Veranstaltungen zu buchen. Vor allem örtliche Vereine nutzen das Kulturcafé für ihre Treffen.

Neben den vielen Veranstaltungen bietet das Kulturcafé zu den regulären Öffnungszeiten der Bücherei einen offenen Treff. Oft kämen Mütter mit ihren Kindern, berichtet Bales-Pfrang. "Es gibt eine Spielecke für die Kleinen, die Erwachsenen können sich unterhalten oder etwas lesen und einen Kaffee trinken." Das komme gut an, beizeiten sei es so voll, dass man keinen Platz mehr an den Tischen finde, sondern nur an der Theke. "Es ist ein schönes Gewimmel", meint Bales-Pfrang.

Dass ihr Kulturcafé so beliebt sei, mache die Frauen der Projektgruppe stolz. Der Arbeitsaufwand sei zwar nicht immer gleich, doch "wir kommen schon auf etwa 400 bis 450 Stunden für jede von uns". Grund genug, das Jubiläum zu feiern. Die Musikschule Vaterstetten hat sich bereit erklärt, einige Stücke zu spielen, zudem wird Kaffee, Kuchen und Prosecco angeboten. Auch Bürgermeister Klaus Korneder wird dem Kulturcafé zum Jubiläum gratulieren. Die Feier findet statt am Samstag, 26. Januar, Beginn 15 Uhr.