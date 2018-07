23. Juli 2018, 21:53 Uhr Grasbrunn Keferloh erwartet Kohnen und Söder

Die Gemeinde Grasbrunn wird im September die Bühne für einen Höhepunkt des Landtagswahlkampfs bieten: Rund um den Keferloher Montag kommt am Samstag, 1. September, zunächst SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen zusammen mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ins Festzelt des kleinen Weilers. Einlass ist von 14 Uhr an, die Wahlveranstaltung beginnt um 15 Uhr. Tags darauf, am Sonntag, 2. September, folgt dann Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er wird gegen 11 Uhr im Festzelt erwartet. Den Abschluss der Keferloher Festtage bildet am Keferloher Montag, dem Landwirtschaftsfest selbst, Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) um 13 Uhr. Keferloh ist für das Schaulaufen prominenter Politiker insbesondere in Wahljahren bekannt. So waren voriges Jahr vor der Bundestagswahl CSU-Chef Horst Seehofer und Olaf Scholz (SPD), der damalige Hamburger Bürgermeister und heutige Bundesfinanzminister, in Keferloh. In früheren Jahren war auch schon Bundeskanzlerin Angela Merkel dort.