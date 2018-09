27. September 2018, 22:12 Uhr Grasbrunn Karate ausprobieren

Im neuen Schuljahr beginnt beim TSV Grasbrunn-Neukeferloh auch eine neue Karatesaison - mit einem Einsteigerkurs für Kinder ab acht Jahren. Neben Kraft, Geschick und Kondition soll der Kurs auch die Konzentrationsfähigkeit und Disziplin der Teilnehmer verbessern und als Ausgleich zum Schulalltag dienen. Das Training findet von Mittwoch, 12. Oktober, an immer freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Neukeferloh an der Leonhard-Stadler-Straße statt. Ein Schnuppertraining ist kostenlos.