Impfbus steht in Grasbrunn

Ohne Termin können sich Interessenten am Donnerstag, 16. September, in Grasbrunn gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Impfbus des Landratsamtes München steht vor der Kfz-Zulassungsstelle im Technopark am Bretonischen Ring 1. Geimpft wird von 11 bis 17 Uhr. Weitere Impftermine finden sich auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-muenchen.de) im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz.