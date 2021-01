Sie haben alles an Bord, was ein Land, das von einem Erbeben erschüttert wurde, braucht: Einsatzkleidung, tragbare Leitern, Stromerzeuger und Vieles mehr. Am 10. Januar machte sich der Gerätewagen "1/56/1/ der Freiwilligen Feuerwehr Grasbrunn auf den Weg in Richtung Kroatien, am Tag darauf startete der Transportkonvoi. Ende Dezember hatte ein Erdbeben das Land am Adriatischen Meer erschüttert, es kamen mehrere Menschen ums Leben. Dies ließ auch die Einsatzkräfte im Landkreis nicht kalt, zahlreiche Feuerwehren beteiligten sich an einer Sammelaktion für Hilfsmaterialien. Die Hilfsbereitschaft sei groß gewesen, erinnert sich Marcel Witschital von der Grasbrunner Feuerwehr, er danke allen Feuerwehren für die Unterstützung. Am 8. Januar wurde das Material bei der Sammelstelle der Kollegen in Rosenheim abgegeben, danach brach der Konvoi auf. In der Hauptstadt Zagreb wurde er von der dortigen Berufsfeuerwehr in Empfang genommen, sie erkundete auch das Erdbebengebiet, um weitere Hilfsmöglichkeiten auszuloten. Mittlerweile sind die Feuerwehrler wieder gesund zuhause angekommen.