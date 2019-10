Bereits seit 1984 laden die Grasbrunner Musikanten die Freunde echter Volksmusik in Grasbrunn und Umgebung ein zum Grasbrunner Herbst-Hoagartn. Auch in diesem Jahr trifft man sich am Sonntag, 20. Oktober, von 19 Uhr an wieder zum Zuhören, Mitsingen und Ratschen im Grasbrunner Bürgerhaus. Mit dabei sind wieder der Triangel-Dreigsang, der Grasbrunner Dreigesang, auch als Okarina-Trio, die Grasbrunner Stubn- und Saitnmusi und das Klarinettenquartett. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.