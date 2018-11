5. November 2018, 22:12 Uhr Grasbrunn Grasbrunner Christkind

Die Gemeinde Grasbrunn ruft zu Spenden für die "Aktion Christkind" auf, um hilfsbedürftigen Bürgern eine Freude zur Weihnachtszeit zu bereiten. Voriges Jahr war es bei der Aktion möglich, Eltern mit einem Einkaufsgutschein zu überraschen. Auch Senioren aus der Gemeinde wurden bedacht. Spenden können bis Freitag, 7. Dezember, auf das Konto der Gemeinde entrichtet werden. Eine Spendenquittung wird ausgestellt. Bei Fragen kann man sich an 089/46 10 02-100 oder -101 wenden oder per E-Mail an sekretariat.buergermeister@grasbrunn.de.