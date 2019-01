31. Januar 2019, 22:06 Uhr Grasbrunn Giesberts Abenteuer

Kinder in Grasbrunn können sich schon auf die nächste Vorlesestunde in der Gemeindebücherei freuen. Am Dienstag, 5. Februar, um 16 Uhr betritt der lustige Regenrinnenwicht Giesbert die Bühne und erlebt allerlei Abenteuer mit seinen zauberhaften Freunden im Garten. Eltern und Geschwisterkinder können es sich während der halben Stunde Vorlesezeit mit Kaffee, Kakao und Brettspielen im Kulturcafé gemütlich machen. Die Abteilung Jugendliteratur im zweiten Stock der Bücherei ist währenddessen nicht zugänglich.