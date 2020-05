Der Lions Club München-Keferloh verteilt in diesen Tagen mit vielen Freiwilligen frisches Obst und Gemüse an bedürftige, ältere Menschen im östlichen Landkreis, die aufgrund von Einschränkungen derzeit nicht in der Lage sind, die Einkäufe selbst zu erledigen. Dabei kann der Lions Club auf die Mithilfe der Arbeiterwohlfahrt, der Nachbarschaftshilfe, des Haarer Tischs und des Betreuten Wohnens zählen. Die Aktion soll auch künftig weiterlaufen, daher bittet der Lions Club um Spenden zur Beschaffung von Lebensmitteln. Informationen gibt es auf der Homepage des Clubs (www.lionsclub-muenchen-keferloh.de). Spenden sind auch direkt möglich auf der Homepage www.betterplace.org/p79461.