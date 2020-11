Zum Beginn des neuen Kirchenjahres wollen die katholischen und evangelischen Gemeinden aus Grasbrunn und Vaterstetten gemeinsam ein Zeichen der Hoffnung setzen. An den Vorabenden der Adventssonntage soll es in den Gemeinden an diversen Orten die Gelegenheit zum Gebet geben, um sich gegenseitig Mut zuzusprechen, denn die Krise treffe viele Menschen, heißt es in der Ankündigung. Jeweils von 19.30 Uhr an gibt es am Vorabend des ersten Advents in St. Korbinian in Baldham, am Samstag darauf im Rathaus Vaterstetten, am dritten Advent am Friedhof Neukeferloh und am vierten Advent im Feuerwehr-und Rettungszentrum in Vaterstetten die Möglichkeit zum Gebet und zum Aufstellen einer Kerze. Die Treffen finden im Freien statt.