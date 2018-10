8. Oktober 2018, 21:55 Uhr Grasbrunn Garten- und Garagenmarkt

Haushaltswaren, Garten- und Autozubehör, Kleidung, Kindersachen, Sportartikel und Spielzeug werden am Samstag, 13. Oktober, von 8 bis 14 Uhr beim privaten Garagen- und Gartenflohmarkt in Neukeferloh angeboten. Stände sind an der Böhmerwaldstraße, am Winklerring und an der Lerchenstraße. Informationen gibt es unter Telefon 0163/278 29 04.