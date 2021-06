Beim TSV Grasbrunn starten am Donnerstag, 23. Juni, zwei "After-Corona-Kurse". Jeweils an fünf Donnerstagen kann man sich in der Turnhalle an der Grundschule Neukeferloh durch Zumba oder Workout-Yoga in Form bringen. Der Zumba-Kurs dauert von 17.30 bis 18.30 Uhr. "In der sanften Variante ohne Hüpfen und Springen ist Zumba auch etwas für alle, die sich wieder fit machen wollen und eine längere Trainingspause beenden wollen", schreibt der Verein. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Der Workout-Yoga-Kurs dauert von 18.30 bis 20 Uhr und ist auf bis zu 15 Personen angelegt. Beide Angebote sind auch für Einsteiger geeignet und für Nichtmitglieder offen. Anmeldung und Information bei Gabi Hercog (Telefon: 089/460 36 19).