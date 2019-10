Filme sieht man in jedem Alter gern, vor allem in Gemeinschaft. Deshalb laden die Gruppe Senioren-Aktiv und die Gemeinde Grasbrunn wieder zum gemeinsamen Filmnachmittag am Freitag, 25. Oktober, um 14 Uhr in das Seniorenstüberl im Bürgerhaus Neukeferloh ein. Der Eintritt ist kostenlos und Getränke werden angeboten. Gezeigt wird eine deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2014, die den Konflikt zwischen den Generationen auf die Schippe nimmt. Drei Alt-68er ziehen nach 35 Jahren wieder zusammen, aus Geldmangel und um die gute alte Zeit wieder aufleben zu lassen. Dabei

geraten sie mit der jungen Studenten-WG einen Stock höher aneinander. Während die entspannten Senioren nachts trinken, philosophieren und Musik hören, wollen die ehrgeizigen Youngsters nur Ruhe, Ordnung

und Sauberkeit.