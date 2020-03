Bei einem Dachstuhlbrand an der Zornedinger Straße im Grasbrunner Ortsteil Harthausen ist am Dienstag gegen Mittag erheblicher Sachschaden an einem Einfamilienhaus entstanden. Wie Hannes Bußjäger, Kommandant der Feuerwehr Grasbrunn, auf Nachfrage erklärte, habe der Eigentümer des Hauses, der unverletzt blieb, offenbar den Brand durch eine Unachtsamkeit ausgelöst.

Als der Dachstuhl in Flammen stand, rückten insgesamt acht Trupps mit etwa 100 Einsatzkräften an, beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Harthausen, Grasbrunn, Putzbrunn, Vaterstetten, Zorneding, Siegertsbrunn und eine Mannschaft der Kreisbranddirektion. Die Einsatzleitung hatte Kreisbrandmeister Markus Hardi. Nach etwa 25 Minuten war der Brand gelöscht, allerdings ist das Haus, bei dem die Wohnräume im oberen Stockwerk liegen, bis auf weiteres nicht bewohnbar. Auf Vermittlung von Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) wurde dem betagten Eigentümer ein Appartement in der Nachbarschaft vermittelt, in das er nun zumindest vorübergehend umziehen kann.