10. Juli 2019, 22:03 Uhr Grasbrunn Engel mit Ehrennadel

Für ihr Umweltbewusstsein ist Sonja Ziegler als "Grüner Junior Engel" ausgezeichnet worden. Die 15-Jährige lebt in Neukeferloh und besucht das Ernst-Mach-Gymnasium in Haar.

Umweltminister zeichnet Sonja Ziegler aus

Von Marie Heßlinger, Grasbrunn/Haar

Sonja Ziegler ist ein Engel, ein "Grüner Junior Engel". Am Dienstag wurde das offiziell. Für ihre Haltung zum Umweltschutz hat die 15-Jährige aus dem Grasbrunner Gemeindeteil Neukeferloh eine Urkunde des bayerischen Umweltministeriums und eine Ehrennadel entgegen genommen. Die Schülerin, die das Ernst-Mach-Gymnasium in Haar besucht, besitzt kein Smartphone, sie trägt Secondhand-Kleidung, spart Strom und isst kein Fleisch. Sie hilft jährlich bei der Krötenwanderung und engagiert sich in der Arbeitsgruppe "Umweltschule". Zusammen mit Mitschülern sammelt sie Spenden für den Bund Naturschutz und den Landesbund für Vogelschutz. Außerdem demonstriert sie bei "Fridays for Future" und hält als Aktivistin der Bewegung Vorträge an ihrer Schule. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Ihr sei der "Umweltgedanke von klein auf mitgegeben", sagt Sonja Ziegler. Ihre Auszeichnung nimmt sie mit Bescheidenheit: "Einerseits finde ich es toll, dass so etwas gewürdigt wird, aber andererseits denke ich, dass das, was ich mache, selbstverständlich sein sollte." Ihre Botschaft: "Jeder kann etwas erreichen, indem er viele kleine Sachen im Leben verändert." Und: "Man sollte den Mut fassen, sich dafür einzusetzen." Die gute Nachricht für alle, die sich um unseren Planeten sorgen: Es gibt Grüne Engel wie Sonja. Die schlechte: In ganz Bayern gibt es laut Umweltministerium nur drei weitere.