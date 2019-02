24. Februar 2019, 21:54 Uhr Grasbrunn Energiesprechstunde

Zu Themen wie Energie, Bauen und Wohnen können sich Grasbrunner Bürgerinnen und Bürger während der Energiesprechstunde, die jeden zweiten Dienstag im Monat im Rathaus der Gemeinde stattfindet, beraten lassen. Mit einem eigenen Förderprogramm zur Energieeinsparung möchte die Gemeinde nach eigener Darstellung einen möglichst großen Energieeinspareffekt erreichen. Interessenten können sich somit bei der Sprechstunde je nach persönlichem Anliegen beispielsweise über energetische Modernisierungskonzepte informieren oder Fragen zu gesetzlichen Auflagen stellen. Für eine kostenlose Teilnahme bedarf es einer schriftlichen Anmeldung per Formular im Rathaus beziehungsweise online unter www.grasbrunn.de/energiefoerderung, per E-Mail an martiina.sachse@grasbrunn.de oder telefonisch unter 089/461 002 122.