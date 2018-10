24. Oktober 2018, 21:59 Uhr Grasbrunn Eingeschränkte Ausleihe

In der Gemeindebücherei Grasbrunn gelten in den Herbstferien veränderte Öffnungszeiten: Wer sich Lesestoff holen möchte, kann das nur am Dienstag, 30. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 16 bis 18.30 Uhr tun. An allen weiteren Ferientagen ruht der Ausleihbetrieb. Von Dienstag, 6. November, an gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten.