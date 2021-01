Wegen der Auflagen zu Covid-19 können die Freiwilligen Feuerwehren Harthausen und Grasbrunn in diesem Jahr die Christbäume nicht wie sonst selbst einsammeln und entsorgen. Stattdessenhaben sie die Firmen Bußjäger, Garten- und Landschaftsbau Wagner und Schachtner engagiert, damit diese die Überbleibsel des Weihnachtsfestes am Samstag, 9. Januar, abholen. Sie spenden der Feuerwehr diesen Einsatz übrigens. Auch Spenden, die erkennbar am Baum befestigt sind, werden an die Wehren weitergeleitet. Die Bürger werden gebeten, die Bäume gut sichtbar und zugänglich sowie frei von Schmuck von 8.30 Uhr an am Bürgersteig bereitzustellen. Nicht rechtzeitig abgestellte Christbäume können nicht berücksichtigt werden, da jede Straße nur einmal angefahren wird.