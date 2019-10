Am Donnerstag, 10. Oktober, findet von 19.30 Uhr an die Bürgerversammlung der Gemeinde Grasbrunn im Bürgerhaus Neukeferloh, Leonhard-Stadler-Straße 12, statt. Bereits von 18.30 Uhr an besteht die Möglichkeit, sich bei Vertretern gemeindlicher Einrichtungen und Institutionen über Aktuelles aus Grasbrunn zu informieren, ehe Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) über die Gemeindeentwicklung des vergangenen Jahres sprechen sowie zu aktuell anstehenden Themen und zukünftigen Planungen Stellung nehmen wird.