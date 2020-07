Boule, Nordic Walking, Boßeln: All das kann nun wieder von der Grasbrunner Bürgerstätte angeboten werden. Montags und donnerstags treffen sich Interessierte von 15 Uhr an hinter der Tragluft-Tennishalle im Sportgelände in Neukeferloh zum Boulespiel. Allerdings sollten die Teilnehmer ihre eigenen Boulekugeln mitbringen; wer keine eigene hat, kann Leihkugeln bekommen, die er dann bis zum Ende der Spielsaison nutzt. Nordic Walking steht jeden Dienstag und Freitag von 9.30 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr an auf dem Programm (Treffpunkt: Parkplatz vor der Turnhalle an der Leonhard-Stadler-Straße in Neukeferloh). Die nächsten Termine zum Boßeln sind am Samstag, 25. Juli, und Samstag, 29. August. Jeweils von 14.30 Uhr an steht Nik mit seinem Bollerwagen am Parkplatz beim Wirtshaus am Sportpark in Grasbrunn. Ziel des Spiels ist es, eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine bestimmte Strecke zu werfen - es handelt sich also um ein Querfeldeinkegeln auf freien Flächen.