26. Juni 2019, 22:25 Uhr Grasbrunn Barockmusik in Möschenfeld

Festliche Musik für zwei Trompeten und Orgel ist am Sonntag, 30. Juni, in der katholischen Wallfahrtskirche Sankt Ottilie in Möschenfeld zu hören. Organist Matthias Gerstner spielt mit den Trompetern Konrad Müller und Leonhard Braun ausgesuchte Werke der Barockzeit, etwa von Pezel, Bach, Corelli und Vivaldi. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem beim Buchladen in Vaterstetten, Restkarten an der Abendkasse. Konzertbeginn ist um 19 Uhr.