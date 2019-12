Eine fast 40 Jahre währende Tradition wird fortgesetzt. Am Sonntag, 15. Dezember, bietet sich um 19.30 Uhr in der Grasbrunner Kirche St. Ulrich die Gelegenheit, adventlichen Liedern, Musikstücken und Texten aus der bayerischen Heimat zu lauschen. Gestaltet wird die Bairische Adventsstunde vom Grasbrunner Dreigesang, dem TriAngel-Dreigsang, der Grasbrunner Stubn- und Saitn-Musi, der Klarinetten- und Okarina-Musi sowie Sophie Kreuzer an der Harfe. Die Texte liest Matthias Holzbauer. Der Eintritt ist frei.