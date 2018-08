21. August 2018, 21:49 Uhr Grasbrunn Ausflug nach Reichenhall

Bad Reichenhall ist das Ziel des letzten Sommerausflugs des Grasbrunner Seniorentreffs am Mittwoch, 12. September. Erster Halt ist zunächst Bayrisch Gmain, wo es ein Mittagessen gibt - im Anschluss geht es entweder zu Fuß oder mit dem Bus nach Bad Reichenhall. Es ist etwa möglich, eine Führung durch die Stollen der Alten Saline zu machen, den Königlichen Kurgarten oder die Fußgängerzone zu besichtigen. Abfahrt in Harthausen an der Bushaltestelle ist um 10 Uhr, in Grasbrunn bei der Pension Jagamo um 10.10 Uhr und in Neukeferloh vor der ehemaligen Kreissparkasse um 10.20 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt voraussichtlich über Thumsee und Inzell. Restplätze können noch bei Hannelore Schauerbeck reserviert werden (Telefon: 089/46 69 92).