8. August 2018, 21:50 Uhr Grasbrunn Anregende Bildkompositionen

Es gibt Künstler, die sich auf einen persönlichen Stil konzentrieren und diesen immer wieder in ähnlichen Varianten auf die Leinwand bringen. Elfi Bilger, deren Werke derzeit im Neukeferloher Rathaus zu sehen sind, entfaltet ihre Kreativität auf vielseitige Art: Ihre Arbeiten basieren auf verschiedenen Techniken, in denen sich die unterschiedlichsten Materialien begegnen. So trifft Kaffee auf Gips oder Spachtelmasse, Steinmehl auf Leinwand, Farbe und Pigmente, sowie Collagen. Es entstehen dabei spannende Kompositionen. 1952 in Trossingen geboren, ist Bilger seit 2017 zweite Vorsitzende im Kunstverein Haar. Ihre Bilder sind noch bis Ende September im Rathaus in Neukeferloh zu sehen.