4. September 2018, 22:01 Uhr Grasbrunn Alles zum Igel

Die Ortsgruppe Grasbrunn des Bundes Naturschutz und die Igelfreunde München-Nord laden am Freitag, 7. September, ein zu einer Informationsveranstaltung über Igel im Bürgerhaus Neukeferloh. Von 15 bis 17.30 Uhr können Kinder, ab dem Alter von sechs Jahren, und Jugendliche an einer Igelrally teilnehmen, Malen und ein Insektenhotel basteln. Der Vortrag "Der Igel - nach 15 Millionen Jahren auf der Erde - jetzt steht er auf der Vorwarnstufe in der Roten Liste in Bayern" beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.