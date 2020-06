Die Malteser im Landkreis München bieten nach dreimonatiger Coronapause wieder Erste-Hilfe-Kurse an, bei denen an einem Tag Notfallwissen vermittelt wird. Voraussetzung für den Neustart war ein Sicherheitskonzept für Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen. Die Teilnehmerzahl wurde auf zehn Personen beschränkt. Die Selbstkostenbeteiligung beträgt 45 Euro, dafür erhält jeder Kursteilnehmer eine Broschüre und eine Teilnahmebestätigung. Die Kurse sind am Mittwoch, 1. Juli, sowie am Montag, 6. und 13. Juli. Sie dauern von 9 bis 17.30 Uhr und finden im Lehrsaal der Malteser Bezirksgeschäftsstelle in der Bahnhofstraße 2a in Gräfelfing statt. Anmeldung unter www.malteser-kurse.de.