Die Rottenbucher Straße in Gräfelfing ist von Freitag, 18. Oktober, an wieder für den Verkehr freigegeben. Die Straße ist eine der Hauptverbindungsachsen nach Lochham und zum Schulcampus. Damit sind zwei Straßenbau-Großprojekte in der Würmtal-Gemeinde abgeschlossen. Ende September wurde bereits der ausgebaute Neurieder Weg wiedereröffnet.