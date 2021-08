Von Annette Jäger, Gräfelfing

"Auf geht's, zieh noch mal!" - unter Anfeuerung und Klatschen geht's mit einem letzten festen Tritt in die Pedale über die Ziellinie. Rund 30 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren haben in den vergangenen zwei Wochen den Garten des Jugendhauses an der Würm, des "Freizi", in Gräfelfing in eine Kartbahn verwandelt. Am Freitag, 27. August, findet das große Abschlussrennen statt, bei dem vier Teams in zwei Ligen gegeneinander antreten. Bis dahin wird intensiv trainiert.

In den ersten zwei Wochen der Sommerferien bietet das Jugendhaus an der Würm, eine Einrichtung des Kreisjugendrings München-Land, traditionell den Abenteuerspielplatz an. Unter dem Motto "Formel 1" haben die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr aus alten Brettern und Paletten eine Kartbahn gezimmert, inklusive Steilkurve und Zieleinlauf. Gemeinsam an der Verwirklichung einer Idee zu arbeiten, war das Ziel der Aktion, sagt Florian Witschas, Sozialpädagoge und Mitarbeiter im Jugendhaus. Das Ziel ist offenbar erreicht: Die Stimmung im Garten ist wie beim Formel-1-Rennen, ein Kart nach dem anderen rast über die Ziellinie, beim Boxenstopp werden Fahrer getauscht. Und ein bisschen sportliche Betätigung in den Ferien ist damit auch erreicht, sagt Witschas.

Die Teams für das Abschlussrennen haben sich bereits formiert, "The Race Wolves", das Team "Number One" und zwei weitere treten gegeneinander an. An einer großen Tafel im Jugendhaus ist notiert, wer wo mitfährt. Natürlich steht hinter der unterhaltsamen Aktion auch sozialpädagogischer Mehrwert: "Dass der Beitrag von jedem einzelnen wichtig ist und dass es nur gemeinsam gelingen kann, ist eine wertvolle Erfahrung für die Kids", so Witschas.

In der fünften und sechsten Ferienwoche können Kinder noch einzelne Sommerferienaktionen im Jugendhaus buchen, die Kartbahn steht dann noch und kann getestet werden. Anmeldung ist möglich unter www.freizi.de.