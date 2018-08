22. August 2018, 22:02 Uhr Gräfelfing Gräfelfing will Energieverbrauch senken

Will die Gemeinde Gräfelfing die vom Landkreis vorgegebenen Klimaziele erreichen, muss sie noch erheblich mehr Energie einsparen als bisher. Im Jahr 2016 lag der CO₂-Verbrauch bei 9,64 Tonnen pro Einwohner. Im Jahr 2030 soll er nur noch bei sechs Tonnen liegen, so besagt es die gemeinsame Erklärung der Landkreiskommunen. Die Mitglieder des Gemeinderatsausschusses für Umweltfragen stimmten in der jüngsten Sitzung dafür, die Emissionsreduzierung weiter voranzutreiben.

Man einigte sich darauf, den Energieverbrauch weiter schrittweise zu reduzieren: bis zum Jahr 2020 auf acht Tonnen CO₂, bis zum Jahr 2025 auf sieben Tonnen und bis 2030 auf sechs Tonnen. Die Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen, kann die Kommune allerdings nur für sich selbst bestimmen, "die privaten Haushalte erreichen wir nicht", sagte Bürgermeisterin Uta Wüst (IGG). Einen Beitrag leiste die Kommune durch die energetische Sanierung der kommunalen Bauten, die bereits voranschreite.