Eine nicht ganz gewöhnliche Unfallflucht hat sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in Lochham ereignet. Ein 45-jähriger Tiefbauer war in der Lochhamer Straße damit beschäftigt, Abwasserrohre mit seinem Radlader zu transportieren. Dabei überholte ihn ein schwarzer Pkw, der unmittelbar nach dem Überholvorgang verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies zwang den Tiefbauer zu einer Gefahrenbremsung, in deren Folge die geladenen Rohre von der Gabel auf die Fahrbahn fielen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungerührt fort. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Durch den Unfall entstanden aber Schäden an den Abwasserrohren und der Fahrbahn in Höhe von etwa 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeiinspektion 46, Telefon 89 92 50, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.