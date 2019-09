Wie Gräfelfinger ihre Grundstücke einzäunen, ist nicht nur Geschmackssache - in der Einfriedungssatzung der Gemeinde gibt es klare Regelungen. Und zwei Bürger, die sich nicht an die Vorgaben der Gemeinde gehalten haben, müssen ihre eigenmächtig aufgebauten Zäune nun entfernen und kürzen. Ein viele Meter langer und 2,13 Meter hoher Zaun aus schwarzem Kunststoffplattengeflecht entlang der Lochhamer Straße muss abgebaut werden - weder die Höhe noch das Material entsprechen der Satzung, entschied der Bauausschuss. Denn es sind maximal zwei Meter Höhe erlaubt. In der Alten Pasinger Straße muss ein zu hoher Gabionenzaun auf 1,40 Meter gekürzt werden. Da half es auch nichts, dass der Eigentümer anbot, den Anteil, der über 1,40 Meter liegt, bienenfreundlich zu bepflanzen.