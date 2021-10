Weil am Montag, 25. Oktober, am Maibaumplatz die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau der dortigen Bushaltestelle beginnen, muss der Garchinger Wochenmarkt vom 27. Oktober an auf den Rathausplatz verlegt werden. Dies gilt bis auf Weiteres, wie es aus der Stadtverwaltung heißt. Der Wochenmarkt findet immer mittwochs von 13.30 bis 18 Uhr statt. Angeboten werden Fleisch und Wurst, Fisch- und Räucherfisch, Backwaren, mediterrane Feinkost sowie Obst und Gemüse.