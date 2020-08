Bereits von Freitag, 7. August, an haben Interessierte die Möglichkeit, sich im Internet vor Erscheinen des gedruckten Programmheftes über das Angebot der Volkshochschule im Norden des Landkreises München für das im Herbst- und Wintersemester 2020/21 zu informieren. Unter www.vhs-nord.de sind die Veranstaltungen und Kurse auf der Homepage gelistet; dort kann man sich auch anmelden. Das Programmheft erscheint am 29. August und wird an alle Haushalte in Garching, Ismaning, Unterföhring und Unterschleißheim verteilt.