13. August 2019, 22:03 Uhr Garching Verzögerte Bauarbeiten

Die Arbeiten an der EWG-Verstärkerleitung sind zwar seit einiger Zeit abgeschlossen. Dennoch fehlte in der Bürgermeister-Amon-Straße und in der Mühlgasse noch die Asphaltdecke. Staub und Steine verursachten einiges an Dreck und Ärger. Grund für den verzögerten Beginn der Sanierungsarbeiten waren überhöhte Angebote von Baufirmen, wie die Stadt mitteilt. Sie hatte die erste Ausschreibung bereits im Frühjahr auf den Weg gebracht. Eine zweite Ausschreibung brachte nun ein besseres Ergebnis. Die neuen Angebote gingen am 6. August bei der Stadt ein. Nach unmittelbarer Prüfung der Angebote begann die dann beauftragte Firma sofort am darauf folgenden Tag mit der Baustelleneinrichtung, schreibt die Stadt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolge in drei Abschnitten. Derzeit werden vorbereitende Maßnahmen durchgeführt, danach wird der Asphaltbelag der kompletten Fahrbahn herausgenommen und der Untergrund hergerichtet. Zuletzt kommen die Asphaltierungsarbeiten. Ziel ist es, die Maßnahme bis zum 13. September fertigzustellen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.