22. Januar 2019, 21:41 Uhr Garching Unvereinigte Staaten

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind gespalten wie nur selten in ihrer Geschichte. Präsident Donald Trump hat mit seiner Politik und Rhetorik die Verwerfungen noch verschärft. In einem Vortrag mit dem Titel "Die (Un)Vereinigten Staaten von Amerika" am Dienstag, 29. Januar, analysiert Andreas Etges, Historiker am Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München, die historischen und strukturellen Gründe für diese Entwicklung, diskutiert aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen und blickt in die Zukunft der USA. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Garching, Bürgerplatz 11. Kostenlose Eintrittskarten gibt es an der Infotheke der Bücherei oder sie sind unter Telefon 089/32 08 92 11 zu reservieren.