30. Juli 2018, 21:45 Uhr Garching Umweltfreundliches Zentrum

Der Verein lebendige Ortsmitte Garching will seine Stadt nicht nur belebter, sondern auch umweltfreundlicher machen. Am Samstag, 4. August, findet deswegen von 8 bis 12 Uhr ein großer Markttag in der Ortsmitte für mehr Umweltfreundlichkeit statt. Auf dem Bauernmarkt werden regionale Produkte verkauft. Von 10 Uhr an gibt es Stationen für Kinder, an denen sie malen oder Taschen bedrucken. Wer in Zukunft weniger Auto fahren möchte, kann außerdem mit einem Lastenfahrrad Probe fahren.