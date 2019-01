30. Januar 2019, 22:13 Uhr Garching Tipps zum Einbruchschutz

Die Kontaktbeamten der Polizeiinspektion Oberschleißheim und ein Fachberater des Polizeipräsidiums München kommen am Mittwoch, 6. Februar, zum Wochenmarkt ins Garchinger Ortszentrum. Von 13 bis 16 Uhr macht der Beratungsbus Halt, um Bürger zum Thema Einbruchschutz zu informieren. Darüber hinaus geht es an diesem Nachmittag um die aktuellen Betrugsmaschen, mit denen Täter versuchen, Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen". Der Termin in Garching ist Teil der Präventionskampagne des Polizeipräsidiums München.