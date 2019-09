Die CSU fordert in einem Antrag, die Geschwindigkeit in der Schleißheimer Straße auf Tempo 30 zu begrenzen, jedenfalls von der Münchner Straße bis zur Umgehungsstraße. Als Begründung führt die Stadtratsfraktion an, dass es in dem Bereich erhöhtes Verkehrsaufkommen gebe, auch durch Lieferverkehr und Kundenverkehr der Geschäfte. Darunter leide die Übersichtlichkeit, "was das Unfallrisiko sehr erhöht hat". Auch bei Stau auf der A 9 oder der B 471 führen mehr Autos durch die Schleißheimer Straße. Unterzeichner Jürgen Ascherl, Fraktionschef der CSU, sieht besonders für Schulkinder die Gefahr. Er nennt die Kurve von der Münchner Straße weg hin zur Schleißheimer Straße, wo viele Fußgänger und Radfahrer die Straße kreuzten. Hier sei "das Risiko von Personenschäden zunehmend erhöht".