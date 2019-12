Die SWM Infrastruktur übernimmt zum 1. Januar den Betrieb der Stromnetze in der Stadt Garching sowie in den Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim von der Bayernwerk Netz. Insgesamt geht es dabei laut dem Unternehmen um 730 Kilometer Leitungen, 370 Trafostationen und 7900 Hausanschlüsse. Die Stromverträge mit den Kunden bleiben unverändert. In den Wochen um den Wechsel erhalten die meisten Kunden jedoch eine Selbstablesekarte oder der Stromverbrauch wird durch einen Ableser erfasst.

Der Betreiberwechsel wurde im Jahr 2018 mit der Gründung der Regio-Netz-München durch SWM Infrastruktur und die Bayernwerk Netz besiegelt. Die Kooperation beendete damals die Rechtsstreitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen. Die gemeinsam Regio-Netz-München betreibt mittlerweile ein rund 1340 Kilometer langes Stromnetz nördlich und östlich von München. In Unterföhring, Karlsfeld und Oberschleißheim bleibt die Bayernwerk Netz der Netzbetreiber.